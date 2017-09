За информационной войной против Азербайджана стоит международная армянская сеть - депутат

2017-09-06 17:49 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Ведущаяся против Азербайджана информационная война представляет не меньшую угрозу, чем война, которая ведется в окопах за независимость и государственность страны.

Об этом Trend в среду сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Асим Моллазаде, комментируя «отчет» структуры под названием The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP - Проект отчета по исследованию коррупции и организованной преступности) и распространенные в некоторых зарубежных СМИ на основе этого «отчета» публикации.

Отметив, что в настоящее время в мире ведется информационная война против Азербайджана, Моллазаде сказал, что цель этой войны - ослабить государство, воспрепятствовать реализации Азербайджаном крупных международных проектов и урегулированию нагорно-карабахского конфликта мирным путем, в рамках норм международного права.

Депутат считает, что за этой информационной войной стоит международная армянская сеть, покровители Армении, силы, считающие Азербайджан конкурентом по проектам.

«Эта информационная война даже более напряженная, чем война в окопах в Карабахе. По Азербайджану, который успешно пресекает военные провокации, наносятся удары в информационной войне. Для того чтобы давать достойные ответы в этой войне, Азербайджан должен использовать международный опыт», - сказал депутат.

Отметим, что на основе подготовленной четвертого сентября структурой под названием Проект отчета по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) публикации, пятого сентября на сайте BBC News был опубликован материал под заголовком Azerbaijan 'operated secret $3bn secret slush fund" (Азербайджан управлял тайным грязным фондом стоимостью 3 миллиарда долларов), а также связанная с этим вопросом статья в газете The Guardian.

Вслед за этим в газете Washington Post были опубликованы две антиазербайджанские статьи под заголовками «French journalists in court accused of defaming Azerbaijan» и «In Azerbaijan, some journalists get free apartments. Others get jail cells».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)