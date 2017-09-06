Токсичные яйца — уже в 40 странах – ВИДЕО

2017-09-06 18:20 | www.oxu.az | 1

Инсектицид фипронил с голландской птицефермы обнаружен в куриных яйцах уже в 40 странах мира. Ситуацию обсуждают в Таллинне министры сельского хозяйства ЕС.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на euronews, c птицефермы в Нидерландах почти год назад попал в пищевую сеть инсектицид фипронил, которым там, очевидно, травили паразитов. На сегодня он обнаружен в куриных яйцах в 40 странах мира, включая Россию, США и 26 стран Евросоюза, кроме Литвы и Хорватии. Голландцев обвиняют в том, что они вовремя не предупредили соседей.

Миллионы яиц были изъяты в ЕС с полок супермаркетов и уничтожены. Но другие миллионы за последние месяцы были переработаны, и фипронил мог попасть в такие продукты, как печенье.





Э.Д.

