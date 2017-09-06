В пригороде Парижа идет антитеррористическая операция

2017-09-06 17:51 | www.trend.az | 1

В пригороде Парижа полиция проводит антитеррористическую операцию после обнаружения взрывчатки "мать Сатаны" в одном из домов, передает РИА Новости со ссылкой на портал France Info.

По делу задержаны два человека. следствие ведет антитеррористическое подразделение прокуратуры.

В ходе обыска в пустующей квартире в коммуне Вильжюиф к югу от столицы полицейские обнаружили взрывчатку и компоненты для ее изготовления. По информации телеканала BFMTV, там же нашли газовые баллоны, бутылки с ацетоном и другие вещества, а также электрические провода.

Взрывчатка "мать Сатаны" на основе трипероксида ацетона отличается легкостью изготовления, но является крайне нестабильной. В последние годы террористы несколько раз использовали ее для организации взрывов в странах Западной Европы.

Террористы из каталонского Альканара готовили бомбы на основе этого вещества и погибли при взрыве в своей "лаборатории" в середине августа.