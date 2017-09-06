Биологи: Пещерные медведи вымерли из-за маленького мозга

2017-09-06 18:30 | www.oxu.az | 2

Пещерные медведи вымерли из-за слишком маленького мозга, предположили биологи.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Gazeta, oб исследовании они рассказали на 77-й ежегодной встрече Общества палеонтологии позвоночных.

Пещерные медведи, длина которых достигала 3,5 м, а вес – 200 кг, вымерли около 25 тыс. лет назад. Они были всеядны, питались преимущественно растениями. Ранее считалось, что они вымерли из-за изменений климата, но теперь немецкие биологи выдвинули новую версию.

Ученые проанализировали данные о соотношении размеров тела и мозга 412 особей пещерных медведей 10 видов. Оказалось, что у них по сравнению с современными видами был необычайно маленький мозг.

Отношение массы мозга к массе тела животного называется коэффициентом энцефализации. Он позволяет приблизительно оценить развитость интеллекта животного. Хотя коэффициент энцефализации не дает точного представления об интеллектуальных способностях, его можно использовать для выявления тенденций развития и потенциальных возможностей различных видов.

У пещерных медведей этот показатель был в 1,5–2 раза ниже, чем у современных медведей. Видимо, в процессе эволюции пещерных медведей их тело увеличивалось, но размеры мозга не менялись, считают авторы исследования. Они предполагают, что это могло быть связано с недостаточным количеством потребляемого белка. Также со временем беременность пещерных медведей стала более долгой, при этом детеныши вырастали быстро, но половой зрелости достигали все позже. Совокупность этих факторов могла создать условия, поспособствовавшие вымиранию.

Э.А.

