В Москве на международной книжной выставке армяне предприняли провокацию против Азербайджана

2017-09-06 18:32 | www.apa.az | 2

Как сообщает московский корреспондент АПА, на стенде армян, установленном недалеко от азербайджанского стенда, демонстрируются книги о Нагорном Карабахе.

Хоть число этих книг, в которых Нагорный Карабах представляется как исконная земля Армении, и не большое, армяне демонстрируют их на самом видном месте стенда.

В книге «Карабахские хроники 1989-2009», автором которой является фотохудожник Борис Баратов, книге Раффи «Меликства Хамсы», а также в книгах других армянских авторов «Армения», «Древняя история армянского народа», «Армянские легенды» азербайджанские земли представляются как территории Армении, а относящиеся к истории Азербайджана образцы – как армянские.

Отметим, на 30-й Международной книжной выставке-ярмарке также представлен и Азербайджан.

Выставка продолжится до 10 сентября.