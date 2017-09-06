Яшар Вахабзаде ушёл в отставку

2017-09-06 18:38 | www.apa.az | 3

Главный тренер сборной Азербайджана, сформированной из футболистов в возрасте до 21 года Яшар Вахабзаде ушёл в отставку.

Как сообщает АПА со ссылкой на «apasport.az», контракт специалиста аннулирован по обоюдному согласию сторон.

После матчей отборочного цикла ЧЕ-2019 нашей сборной с Израилем и Ирландией наставник представил отчёт генеральному секретарю АФФА Эльхану Мамедову. После того, как был заслушан отчёт за оба проигрыша с одинаковым счётом 1:3 было решено аннулировать контракт по обоюдному согласию сторон.