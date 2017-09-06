Эрдоган пожаловался на нехватку кадров

2017-09-06 18:40 | www.oxu.az | 2

Правящая партия Турции - Партия справедливости и развития (ПСР) нуждается в квалифицированных кадрах, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в среду турецкие СМИ, сообщает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az.

«Мы не нуждаемся в кадрах, которые работают ради статистики», - сказал Эрдоган.

По его словам, будущее Турции находится в руках ПСР.

Как сказал Эрдоган, оппозиция Турции не отвечает национальным интересам страны.

Президент также отметил, что ПСР всегда опиралась на поддержку народа Турции.

Э.А.

