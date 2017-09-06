Эрдоган пожаловался на нехватку кадров

2017-09-06 18:40 | www.oxu.az | 2
Правящая партия Турции - Партия справедливости и развития (ПСР) нуждается в квалифицированных кадрах, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в среду турецкие СМИ, сообщает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az.
«Мы не нуждаемся в кадрах, которые работают ради статистики», - сказал Эрдоган.
По его словам, будущее Турции находится в руках ПСР.
Как сказал Эрдоган, оппозиция Турции не отвечает национальным интересам страны.
Президент также отметил, что ПСР всегда опиралась на поддержку народа Турции.