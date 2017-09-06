Внесены изменения в состав азербайджано-турецкой межправкомиссии

2017-09-06 18:55 | www.apa.az | 2

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение президента от 6 марта 2007 года «Об утверждении нового состава совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Турции».

Как сообщает АПА-Экономикс, председатель закрытого акционерного общества «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов включен в состав комиссии. Министерству иностранных дел поручено направить уведомление об изменениях турецкой стороне.