В России семьи с детьми оказались самыми бедными

2017-09-06 19:00 | www.oxu.az | 2

Более половины всех бедных в России (60 процентов) составляют семьи с детьми. Об этом в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Эту тему надо решать. И здесь это не только выплаты (...), но и развитие инфраструктуры. (...) Если бы мама могла воспользоваться услугами детсада, когда хочет выйти на работу, она была бы менее бедная», — уверен чиновник.

В марте вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец назвала уникальной ситуацию с бедностью, сложившуюся в России на сегодняшний день. По ее словам, бедность, которая фиксируется, — это бедность работающего населения. «Это уникальное явление вообще в социальной сфере — работающие бедные, у нас нет такой квалификации, которая достойна уровня заработной платы в 7500 рублей», — отметила она, имея в виду минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

С 1 июля МРОТ в России вырос на 300 рублей, составив таким образом 7,8 тысячи рублей. По оценкам Голодец, зарплату на этом уровне получают 4,9 миллиона россиян. При этом прожиточный минимум в первом квартале 2017 года составляет 9,9 тысячи рублей.

Э.А.

