Fitch: Азербайджанский AccessBank в сентябре проведет дополнительную капитализацию

2017-09-06 18:59 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings установило кредитный рейтинг азербайджанского AccessBank на уровне “BB-”, говорится в отчете, распространенном агентством.

В то же время, Fitch подтвердило рейтинг устойчивости AccessBank на уровне “f”.

Авторы отчета отмечают, что акционеры банка повысили капитал на 20 миллионов долларов в марте 2017 года и намерены сделать дополнительное вливание еще 12 миллионов долларов к концу сентября 2017 года, чтобы установить общий капитал банка выше нормативного минимума в размере 50 миллионов манатов.

"Fitch оставило долгосрочный РДЭ банка в категории "BB" и подтвердило рейтинг поддержки на уровне "3", что отражает мнение агентства о том, что по-прежнему существует умеренная вероятность поддержки банка. Эта точка зрения основана на стратегической приверженности международных финансовых институтов (МФИ) микрокредитованию на развивающихся рынках, прямом владении МФИ AccessBank, обусловленном их участием в качестве учредителей банка, и том факте, что капитализация была произведена в 2017 году и может быть также рассмотрена в 2018 году, в зависимости от капитальной позиции банка", - говорится в отчете.

В сообщении также указывается, что "Стабильный" прогноз отражает мнение Fitch о том, что капитальная поддержка, предоставляемая МФИ – акционерами банка, вероятно, будет в конечном итоге достаточной для восстановления капитальной позиции банка и позволит ему продолжать выполнять свои обязательства перед кредиторами.

Полностью рейтинговые действия агентства выглядят следующим образом:

Долгосрочный РДЭ: понижен до "BB-" с "BB +"; Стабильный прогноз

Краткосрочный РДЭ: подтвержден на уровне "B"

Рейтинг жизнеспособности: подтвержден на уровне "f"

Рейтинг поддержки: подтвержден на уровне "3"

AccessBank основан в 2002 году такими организациями, как Черноморский банк торговли и развития, Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, KfW, немецкая консультационная компания LFS Financial Systems (LFS) и AccessHolding. AccessBank – один из ведущих банков Азербайджана, предоставляет полный спектр банковских услуг и обладает широкой филиальной сетью. Международный кредитный рейтинг (РДЭ) банка остаётся неизменным на уровне суверенного BB+, который является наивысшим рейтингом среди банков Азербайджана.

(Автор: Максим Цурков)

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