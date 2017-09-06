Fitch подтвердило рейтинг AccessBank

2017-09-06 18:59 | www.apa.az | 3

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг AccessBank на уровне «BB-». Как сообщили АПА-Экономикс в банке, прогноз по рейтингу «стабильный».

Таким образом, AccessBank сохраняет самый высокий рейтинг среди финансовых институтов в Азербайджане. Агентство также подтвердило рейтинг поддержки банка на уровне «3», который подтверждает постоянную поддержку акционеров.

«Рейтинг отражает хорошую позицию банка в текущей рыночной ситуации. Наши сильные акционеры и их твердая поддержка являются важным активом в этом контексте. Основываясь на наши лидирующие позиции на рынке финансирования предприятий микро, малого и среднего бизнеса, мы все также стремимся оказывать максимальную поддержку нашим клиентам, предлагая индивидуальные финансовые решения, включая цифровые каналы обслуживания», - прокомментировал председатель правления AccessBank Рольф Рейхардт.