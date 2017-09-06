Российский военный эксперт: «Рособоронэкспорт» физически не может участвовать в теневом переводе денег»

2017-09-06 19:21 | www.apa.az | 3

Российская компания - спецэкспортер вооружения и военной техники «Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) физически не может участвовать в теневом переводе денег.

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом заявил в среду ТАСС военный и политический эксперт, директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов, комментируя публикацию британской газеты The Guardian.

«Рособоронэкспорт» - это де-юре часть госкорпорации «Ростех», но фактически - это государственный орган, уполномоченный как агентство. Соответственно, наивно было бы полагать, что у госагентства, как у какой-то частной конторы, есть вторая бухгалтерия - черная касса. Это в принципе невозможно. Это противозаконно физически», - отмечает Пухов.

Он также сообщил, что «Рособоронэкспорт» действует в рамках российского и международного права, то есть под жестким контролем со стороны соответствующих госорганов. «Поэтому малейшее нарушение дисциплины, попытки иметь двойную бухгалтерию, что-то кому-то переводить или относить в чемоданах очень быстро бы закончились для любого менеджера этой компании уголовным делом», - добавил эксперт.