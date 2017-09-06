В пригороде Парижа идет антитеррористическая операция

2017-09-06 19:26 | www.oxu.az | 2

По делу задержаны два человека, следствие ведет антитеррористическое подразделение прокуратуры, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

В ходе обыска в пустующей квартире в коммуне Вильжюиф к югу от столицы полицейские обнаружили взрывчатку и компоненты для ее изготовления. По информации телеканала BFMTV, там же хранились газовые баллоны, бутылки с ацетоном и другие вещества, электрические провода.

Кроме того, в квартире нашли «документы на арабском языке религиозного содержания».​

Взрывчатка «мать Сатаны» на основе трипероксида ацетона отличается легкостью изготовления, но является крайне нестабильной. В последние годы террористы несколько раз использовали ее для организации взрывов в странах Западной Европы.

Террористы из каталонского Альканара делали бомбы на основе этого вещества и погибли при взрыве в своей «лаборатории» в середине августа.

C.Б.

