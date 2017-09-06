Террорист-смертник совершил подрыв у американской авиабазы в Афганистане

2017-09-06 19:40 | www.trend.az | 2

Террорист-смертник совершил подрыв у одного из входов на американскую авиабазу Баграм в провинции Парван в центральной части Афганистана, передает в среду РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News.

Точных данных о возможных жертвах или пострадавших пока не поступало, однако очевидцы сообщили, что видели нескольких раненых. Пока ни одна из действующих в регионе группировок не взяла ответственность за произошедшее.

Как отмечает телеканал, атака произошла спустя всего несколько часов после того, как США извинились перед жителями Афганистана за листовки с оскорбительным для мусульман изображением, которые по ошибке распространяли американские военные.

Листовки с недопустимым содержанием были разбросаны в провинции Парван в сентябре. В них использовалась цитата из Корана, которая была совмещена с изображением собаки. Собака считается в исламе нечистым животным, и пропагандистский коллаж вызвал возмущение местных жителей.