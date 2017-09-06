Футболист узнал о вылете из отбора к ЧМ во время интервью – ВИДЕО

2017-09-06 19:49 | www.oxu.az | 2

Защитник сборной Узбекистана Анзур Исмаилов после матча квалификации к чемпионату мира 2018 года против Южной Кореи узнал, что его команда лишилась шансов на выход в основную стадию турнира.

Как передает Oxu.Az, видео появилось в Twitter-аккаунте Настоящее время.

Исмаилов был уверен, что команда заняла третье место и сохранила шансы на выход на ЧМ. Футболист расстроился, когда ему рассказали, что это не так.

Сборная Узбекистана заняла четвертое место в отборочной группе А. Сирийцы, уступавшие Ирану 1:2, сравняли счет на последней минуте матча и благодаря ничьей опередили Узбекистан по дополнительным показателям, заняв третью строчку в таблице. Команда Сирии продолжит борьбу за путевку на ЧМ, напрямую в основной турнир из группы А вышли сборные Ирана и Южной Кореи.

«Значит, теперь все плохо. Мне сказали, что матч закончился со счетом 2:1. Значит, все закончилось. Даже не знаю. Простите, я не готов к ответу», — сказал Исмаилов.

С.Б.

