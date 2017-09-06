Внесено изменение в состав азербайджано-турецкой межправкомиссии по экономическому сотрудничеству

2017-09-06 20:03 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о внесении изменения в распоряжение «Об утверждении нового состава совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Турция со стороны Азербайджана» от 6 марта 2007 года.

Согласно изменению, в состав комиссии включен также председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов.

Министерству иностранных дел поручено направить турецкой стороне уведомление об изменении, внесенном настоящим распоряжением.