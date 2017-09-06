В Азербайджане создается публичное юридическое лицо "Центр обеспечения прав интеллектуальной собственности"

2017-09-06 20:05 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ об обеспечении деятельности Агентства по авторским правам.

Согласно указу, полномочия учредителя Агентства по авторским правам возлагаются на Президента Азербайджана, Кабинет министров и само Агентство.

На Президента Азербайджана возлагаются полномочия по утверждению устава, определению размера уставного фонда; созданию исполнительного органа, определению его полномочий и досрочному прекращению его полномочий; реорганизации и ликвидации Агентства.

На Кабинет министров возлагаются полномочия по утверждению структуры, предела численности работников и ежегодных финансовых отчетов; даче согласия на создание хозяйственных обществ и учреждений или участие в них, создание филиалов и представительств; даче согласия на заключение сделок на сумму, превышающую 25 процентов стоимости чистых активов (сделки особого значения), а также сделок на сумму, составляющую пять и более процентов активов публичного лица.

На Агентство возлагаются полномочия по определению направлений развития.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по приведению действующих законов Азербайджана в соответствие с данным указом; в течение трех месяцев подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по приведению в соответствие с данным указом действующих нормативно-правовых актов Президента; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с данным указом и проинформировать об этом Президента; в течение месяца утвердить структуру и предел численности работников Агентства; в месячный срок утвердить сумму годовой платы организаций, управляющих имущественными правами на коллективной основе, которую они будут выплачивать Агентству; в течение месяца со дня государственной регистрации Агентства по авторским правам создать публичное юридическое лицо "Центр обеспечения прав интеллектуальной собственности" на базе Центра обеспечения прав интеллектуальной собственности, находящего в подчинении Агентства; в течение месяца со дня государственной регистрации новосозданных публичных юридических лиц обеспечить передачу имущества, находящегося на балансе Агентства по авторским правам и Центра обеспечения прав интеллектуальной собственности, на баланс "Агентства по авторским правам" и "Центра обеспечения прав интеллектуальной собственности" соответственно; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с данным указом и в течение пяти месяцев проинформировать Президента об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Первичный уставный фонд Агентства формируется за счет средств государственного бюджета и составляет один миллион манатов.

С целью осуществления руководства деятельностью Агентства создается правление Агентства.

Решение о назначении и освобождении от занимаемой должности, а также о досрочном прекращении полномочий председателя правления Агентства принимает Президент Азербайджана.

Со дня государственной регистрации Агентства полномочия, предусмотренные в статье 7.2 закона Азербайджана "О нормативных правовых актах", по отношению к нормативным правовым актам Агентства по авторским правам осуществляет Кабинет министров на основе предложений Агентства.

Агентству поручено в течение трех дней с даты вступления в силу настоящего указа в порядке, определенном законом "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц", обратиться в министерство по налогам для прохождения государственной регистрации; в течение трех дней со дня получения государственной регистрации проинформировать об этом Кабинет министров.

Министерству финансов поручено в течение месяца обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом указе.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с данным указом и проинформировать об этом Кабинет министров.