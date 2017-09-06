В Баку пройдет Фестиваль европейской толерантности "IMAGINE"

2017-09-06 20:12 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Баку с 12 по 20 октября пройдет Фестиваль европейской толерантности "IMAGINE", нацеленный на продвижение межкультурного диалога и толерантности посредством искусства, сообщает Trend Life.

Организаторами фестиваля являются представительство Евросоюза в Азербайджане в сотрудничестве с Баку Медиа Центром, Пространством Современного Искусства YARAT, кинотеатром Park Cinema, Landmark, организациями DokuBaku, United Cultures.

В связи с проведением фестиваля в Park Cinema состоялась пресс-конференция, на которой выступили временный поверенный представительства ЕС в Азербайджане Денис Даниилидис, исполнительный продюсер Баку Медиа Центра Таир Алиев, директор по маркетингу кинотеатра Park Cinema Муса Ахундов, руководитель United Cultures Паола Касагранде, представитель посольства Польши в Азербайджане Анна Витак, один из основателей международного фестиваля документального кино DokuBaku Имам Гасанов.

В своем выступлении Муса Ахундов подчеркнул, что по традиции каждый год Park Cinema вместе представительством Евросоюза в Азербайджане проводит Фестиваль европейского кино. Но в этом году было принято решение организовать два кинофестиваля - Фестиваль европейского кино планируется провести в ноябре, а в октябре в Баку пройдет Фестиваль европейской толерантности "IMAGINE".

Как отметил Денис Даниилидис, когда у него возникла идея организации фестиваля, он подумал о том, что было бы замечательно провести его в Азербайджане - толерантной стране.

Денис Даниилидис рассказал, что в рамках фестиваля будут проходить не только кинопоказы, но и представлены музыкальные и танцевальные программы, спектакли, состоятся дискуссии, фото- и видеоконкурсы и другие мероприятия.

Наряду с программой фестиваля "IMAGINE" будет проведен фестиваль документального кино DokuBaku и представлена программа выпуска "Кино социальных перемен", организованная Институтом Адама Мицкевича.

Таир Алиев выразил признательность организаторам мероприятия, подчеркнув, что в рамках Фестиваля европейской толерантности "IMAGINE" будет продемонстрирован фильм "Под одним солнцем", снятый Баку Медиа Центром.

Как рассказала Паола Касагранде, показы фильмов будут проходить не только Park Cinema, но также в кафе и библиотеках. Это будет сделано для того, чтобы охватить самую различную аудиторию зрителей.

Анна Витак проинформировала присутствующих о программе "Кино социальных перемен" и фильмах, которые будут представлены в ее рамках.

В своем выступлении Имам Гасанов подчеркнул важное значение организации в Баку фестиваля документальных фильмов. На фестивале документального кино DokuBaku будут представлены работы как отечественных, так и зарубежных кинематографистов.

Планируется, что будет представлено около 15 отечественных фильмов, но их число также может быть увеличено.

Отметим, что в Фестивале европейской толерантности "IMAGINE" примут участие известные кинематографисты и представители искусства из разных стран.

После пресс-конференции состоялся показ фильма режиссера Имама Гасанова "Надежда".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)