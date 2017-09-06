«Мингячевирский Тайсон» избил сотрудника охраны

2017-09-06 20:23 | www.oxu.az | 2

В Азербайджане заведующий филиалом сети маркетов избил сотрудника охраны.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в филиале сети супермаркетов «5+» в Мингячевире на пересечении улиц 20 Января и М.А.Сабира.

Между директором филиала и сотрудником охраны возник спор. В результате директор филиала нанес тяжелые травмы сотруднику охраны Нурлану Муса оглу Вердиеву 1980 г.р.

С помощью очевидцев пострадавший был доставлен в больницу.

Как сообщили в больнице, пострадавший получил серьезные травмы лица и головы:

«Ударом тупым предметом было разорвано ухо пострадавшего. В результате хирургического вмешательства ухо было пришито. Кроме того, у больного были ссадины на лице и других частях тела».

Причиной конфликта послужила жалоба сотрудника охраны руководству сети маркетов на директора филиала.

По факту ведется расследование.

С.Б.

