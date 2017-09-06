Индонезия готова к более широким партнерским отношениям с Азербайджаном в сфере экономики - посол

2017-09-06 20:26 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Индонезия готова к более широким партнерским отношениям с Азербайджаном в сфере экономики, сказал в среду посол Индонезии в Азербайджане Хуснан Бей Фанани на мероприятии, посвященном 72-й годовщине независимости страны.

По словам дипломата, согласно данным Госкомстата Азербайджана, объем товарооборота между Азербайджаном и Индонезией увеличился с 19 миллионов долларов в 2015 году до 46 миллионов долларов в 2016 году.

"Это является показателем того, что две страны имеют множество возможностей для еще большего развития отношений", - сказал посол.

(Автор: Ляман Зейналова)