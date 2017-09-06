Замглавы ФРС США ушел в отставку

2017-09-06 20:36 | www.apa.az | 5

Известный экономист Стенли Фишер подал в отставку с поста заместителя главы Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как передает "АПА-Экономикс", об этом сообщается на сайте регулятора.

73-летний Фишер был назначен на должность в 2014 году, срок его полномочий в качестве члена совета управляющих завершался в 2020 году. При этом он будет исполнять свои обязанности до середины октября.

В сообщении ФРС причины отставки Фишера не называются. Сам Фишер в письме, которое опубликовано на сайте, сослался на «личные причины». Глава ФРС Джанет Йеллен поблагодарила своего заместителя за совместную работу.

Фишер был главой израильского центробанка в 2005–2013 годах, вице-президентом Citigroup с февраля 2002 по апрель 2005 года, а также работал во Всемирном банке, МВФ и ОЭСР.