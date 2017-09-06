Эрдоган поставил ультиматум Европе

2017-09-06 20:48 | www.oxu.az | 4

Европа должна решить продолжать ли переговоры о вступлении Турции в ЕС или прекратить их полностью. Об этом заявил в среду президент Тайип Эрдоган на собрании руководителей региональных штабов Партии справедливости и развития, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

«Мы хотим, чтобы европейские страны и институты ЕС проводили искреннюю политику в отношении Турции. Они в Германии выступают против членства Турции в ЕС, говорят, что будут выступать против переговоров после выборов. Потом говорят, что решение должны принимать все члены ЕС. Поздравляю, примите это решение как можно скорее», - отметил он.

По словам Эрдогана, «именно Европа должна решить, либо проложить путь к полному членству Турции в ЕС и выполнить все обещания в соглашении по беженцам, или же завершить весь этот процесс совсем».

С.Б.

