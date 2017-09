Совет печати Азербайджана о предвзятой статье в Washington Рost

2017-09-06 20:44 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Позиция такого авторитетного издания, как Washington Рost, по отношению к Азербайджану вызывает сожаление. Речь, прежде всего, идет о журналистике, а она должна быть профессиональной. Профессионализм опирается на непредвзятость. Поэтому статья Washington Рost абсолютно неудовлетворительна. Об этом Trend сказал в среду председатель Совета печати, депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Афлатун Амашов.

По его словам, данная позиция, безусловно, связана с политическими факторами. "Мы часто становились свидетелями подобных случаев. Сегодня также ведется такая кампания. Цель ясна - запятнать международный имидж Азербайджана, нанести вред авторитету главы государства", - сказал Амашов.

Как сказал Амашов, упоминание Washington Рost о том, что журналисты обеспечены квартирами со стороны государства, и проведение параллели между этим вопросом и арестом директора информагентства "Туран" Мехмана Алиева абсолютно неэтичны.

Депутат отметил, что после обретения независимости в Азербайджане существенное место в проводимых реформах уделялось СМИ.

"То есть азербайджанское правительство осуществляет свою деятельность при поддержке СМИ", - сказал Амашов.

Отметим, что на основе подготовленной четвертого сентября структурой под названием Проект отчета по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) публикации, пятого сентября на сайте BBC News был опубликован материал под заголовком Azerbaijan 'operated secret $3bn secret slush fund" (Азербайджан управлял тайным грязным фондом стоимостью 3 миллиарда долларов), а также связанная с этим вопросом статья в газете The Guardian.

Вслед за этим в газете Washington Post были опубликованы две антиазербайджанские статьи под заголовками «French journalists in court accused of defaming Azerbaijan» и «In Azerbaijan, some journalists get free apartments. Others get jail cells».

(Автор: Ильхама Исабалаева)