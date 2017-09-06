Президент Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности Госагентства по обязательному медстрахованию

2017-09-06 20:54 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ об обеспечении деятельности Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию.

Согласно указу, полномочия учредителя Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (далее - просто Агентство) возлагаются на Президента Азербайджана и само Агентство.

На Президента Азербайджана возлагаются полномочия по утверждению устава, определению размера уставного фонда; утверждению ежегодных финансовых отчетов; созданию исполнительного органа, определению его полномочий и досрочному прекращению его полномочий; даче согласия на создание хозяйственных обществ и учреждений или участие в них, создание филиалов и представительств; даче согласия на заключение сделок на сумму, превышающую 25 процентов стоимости чистых активов (сделки особого значения), а также сделок на сумму, составляющую пять и более процентов активов; реорганизации и ликвидации Агентства.

На Агентство возлагаются полномочия по определению направлений развития и утверждению структуры.

Первичный уставный фонд Агентства формируется за счет средств государственного бюджета и составляет четыре миллиона манатов.

С целью осуществления руководства деятельностью Агентства создается правление Агентства. Решение о назначении и освобождении от занимаемой должности, а также о досрочном прекращении полномочий председателя правления Агентства и его заместителей принимает Президент Азербайджана.

Со дня государственной регистрации Агентства имущество, находящееся на балансе Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию при Кабинете министров, передается на баланс Агентства.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по приведению в соответствие с данным указом действующих нормативно-правовых актов Президента; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с данным указом и проинформировать об этом Президента; в течение месяца со дня государственной регистрации Агентства обеспечить передачу имущества, находящегося на балансе Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию при Кабинете министров, на баланс Агентства; в течение трех месяцев подготовить и представить Президенту Азербайджана проект порядка проведения инвестиционных операций Агентства; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с данным указом и в течение пяти месяцев проинформировать Президента об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Агентству поручено в течение трех дней с даты вступления в силу настоящего указа в порядке, определенном законом "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц", обратиться в министерство по налогам для прохождения государственной регистрации; в месячный срок по согласованию с Президентом Азербайджана утвердить структуру и предел численности работников.

Министерству по налогам Азербайджана поручено осуществить необходимые меры в связи государственной регистрацией Агентства.

Министерству финансов поручено в течение месяца обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом указе.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с данным указом и проинформировать об этом Кабинет министров.