Стали известны результаты анализа ДНК Сальвадора Дали

2017-09-06 21:14 | www.oxu.az | 3

Анализ ДНК останков Сальвадора Дали показал, что знаменитый художник не был отцом испанки Пилар Абель, которая через суд добилась эксгумации тела и проведения экспертизы.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает газета La Vanguardia.

По данным издания, результаты экспертизы, которая проводилась патологоанатомами в Барселоне и Мадриде, оказались отрицательными.

Сообщается, что результаты уже были переданы суду, официальное решение будет принято на судебном заседании 18 сентября в Мадриде.

С.Б.

