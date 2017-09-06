В Северной Осетии нейтрализовали боевиков, присягнувших на верность ИГ

2017-09-06 21:19 | www.apa.az | 4

В Северной Осетии уничтожены трое боевиков, присягнувших на верность «Исламскому государству».

Как передает АПА, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

«Нейтрализованные в Северной Осетии бандиты готовились к нападению на сотрудников правоохранительных органов. На месте происшествия обнаружены автоматы, гранаты и СВУ», — говорится в сообщении.

«В ходе скоротечного боя преступники были нейтрализованы», - сообщили в НАК.