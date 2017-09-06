Трамп отсрочил дефолт США

2017-09-06 22:03 | www.oxu.az | 4

Президент США Дональд Трамп согласился на временное повышение потолка госдолга до 15 декабря. Он пошел на данный шаг на условии, что парламентарии одновременно примут пакет федеральной финансовой помощи пострадавшим от урагана «Харви».

Как передает Oxu.Az, об этом в среду, 6 сентября, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что президент провел встречу с представителями Конгресса, на которой обсуждался вопрос госдолга и помощи пострадавшим. По итогам обсуждения лидеры демократов в сенате и палате представителей Чак Шумер и Нэнси Пелоси опубликовали заявление, в котором сообщили, что «президент и лидеры Конгресса договорились утвердить помощь для [пострадавших от урагана] "Харви", повысить потолок госдолга и решать эти вопросы до 15 декабря».

В заявлении также сказано, что и президент, и конгрессмены постараются избежать дефолта в декабре.

С.Б.

