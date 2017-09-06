Али Ахмедов: Там, где заканчивается логика, начинается клевета

2017-09-06 21:55 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики, заместитель председателя-исполнительный секретарь партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов дал АЗЕРТАДЖ комментарий в связи с «отчетом» структуры, именуемой OCCRP (проект «Отчет организованной преступности и коррупции»), и распространенным в ряде СМИ материалом на основе этого «отчета».

В комментарии говорится: "Ни для кого не секрет, что клевета на Азербайджан и его руководителя превратилась в «любимое» занятие некоторых политических кругов, неправительственных организаций и органов печати Запада. Динамика «продукта» этой деятельности, доводимой до Азербайджана различными путями и в различных формах, дает основание говорить, что в этом есть большая «выгода». Поэтому в статье, являющейся продуктом фантазий проекта «Отчет организованной преступности и коррупции» и газеты Guardian, где вновь предпринята попытка привлечь внимание клеветой на Азербайджан и его руководителя, нет ничего необычного с точки зрения известного тренда последних лет: тот же, с небольшой разницей, заказ, тот же заказчик, те же исполнители (хотя персоналии изменились, суть осталась прежней). Однако для привлечения внимания в «продукт» необходимо добавить новые ингредиенты, и в это время действительно были перейдены все рамки. Поистине, там, где заканчивается логика, начинается клевета. На этот раз исполнители (возможно и заказчики) настолько увлеклись клеветой на Азербайджан, что не заметили, что запятнали очень влиятельные структуры Европы. Из подготовленного против Азербайджана отчета и статьи становится известно, что Парламентская Ассамблея Совета Европы принимает очень серьезные политические решения, мягко говоря, за подарки. Это действительно серьезнейшее обвинение против ПАСЕ и готова ли структура переварить его?

Однако основная проблема не в этом риторическом вопросе. Если ПАСЕ действительно, как это утверждается в указанном отчете, в 2013 году отклонила предвзятый, критический отчет против Азербайджана за преподнесенные депутатам подарки, то значит данная структура, неоднократно принимавшая предвзятые и необъективне резолюции против Азербайджана, и это делала за подарки заинтересованной стороны. Имея здоровое мышление, думаю, нельзя выступить против этой логики. В таком случае определить, какая из резолюций ПАСЕ справедливая, обоснованная и объективная, а какая заказная - просто невозможно. Из логики отчета следует, что представительная структура Европы полностью коррумпирована.

Нет необходимости доказывать, что основной мишенью авторов отчета и статьи являются Азербайджан и его меняющийся с каждым днем в положительную сторону имидж. Несмотря на их попытки и попытки таких, как они, представителям международных структур, посещающим Азербайджан для участия в тех или иных международных мероприятиях, приходится избавляться от сформированных у них преднамеренно стереотипов о нашей стране. Увеличение в последние годы количества различных международных мероприятий высокого уровня в Азербайджане сопровождается ощутимым ростом и числа представителей международных структур, избавившихся от указанных стереотипов, в результате растет число людей, которые знают правду о нашей стране и открыто говорят об этом во влиятельных организациях Европы. Подобное положение дел серьезно беспокоит определенные круги, и они видят выход в шантажировании таких людей, чтобы и их заставить лгать. Подлинные суть и цель отчета и статьи, вышедших в свет несколько дней назад, заключаются именно в этом: шантаж, запугивание желающих признать правду, заставляя их молчать, и обеспечение безусловного господства односторонней и предвзятой информации об Азербайджане в печати и общественном мнении Европы.

Другой основной целью авторов отчета и статьи, напуганных достигнутым Азербайджаном в последнее время ощутимым дипломатическим, пропагандистским и, главным образом, военным преимуществом в справедливом разрешении армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, является по сути открытие второго фронта против нашей страны. То, что статья подготовлена авторами, проармянская позиция которых не вызывает сомнений, и ее выход совпал по времени с оптимистическими заявлениями сопредседателей Минской группы по урегулированию конфликта, является лишь частью доводов, подтверждающих, что данный тезис имеет серьезные основания.

Наконец, хочу подчеркнуть и то, что успешность Азербайджана как государства, его имидж современного, толерантного общества не дают покоя кругам, заразившимся болезнью антиазербайджанства и исламофобии. Современный и толерантный имидж Азербайджана не соответствует их пропагандистской конструкции, построенной на лжи и клевете. Необоснованные нападки на Азербайджан в нынешних условиях, когда во многих случаях происходит разгул исламофобии, является не только желанием, как говорится, присоединиться к общей тенденции, но и частью коварного плана, служащего конкретным целям.

Ложь и клевета не к лицу ни одному печатному органу. А если это делает такой печатный орган, как газета Guardian, которая годами завоевывала авторитет, то это уже большая трагедия. Однако видно, что за этой большой трагедией стоят и большие интересы. Причем интересы, имеющие серьезную материальную цену".