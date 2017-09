Кампания по дискредитации Азербайджана больше ударяет по имиджу ее инициаторов - депутат

2017-09-06 22:19 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Реализуемый в настоящее время сценарий в отношении Азербайджана абсолютно не новый. Об этом Trend в среду сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Захид Орудж, комментируя «отчет» структуры под названием The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP - Проект отчета по исследованию коррупции и организованной преступности) и распространенные в некоторых зарубежных СМИ на основе этого «отчета» публикации.

Депутат сказал, что до Азербайджана подобные кампании по очернению проводились в отношении различных государств.

"Подобные новости можно выдумать о любой стране и ее политической элите, что и делается в нынешней реалиях", - сказал Орудж.

По его словам, на самом деле подобная кампания больше ударяет по имиджу Запада, их политиков, парламентариев, чем Азербайджана.

"Из их отчета можно сделать такой вывод, что всех западных политиков можно легко купить за деньги. А как же тогда их приверженность своей позиции, убеждениям, как же верховенство права? А куда, в таком случае, смотрели различные европейские органы, осуществляющие финансовый контроль? В частности всем известно, что после событий 11 сентября осуществляется тщательный контроль над любыми финансовыми операциями, средствами должностных лиц. Все это говорит о том, что распространенная информация абсолютно безосновательна и преследует иную цель", - сказал депутат.

Захид Орудж сказал, что целью является оказать давление на власти Азербайджана, вынудить их с ним считаться.

"Никто не сомневается в том, что глава Азербайджанского государства является демократичным лидером. За эти годы мы видели какой характер носит политический курс Президента Ильхама Алиева. Азербайджан не является государством, которым можно манипулировать, и, несомненно, это не устраивает различные силы. Поэтому они с этим "борются". Однако, я повторяюсь, что тем самым они разоблачают только самих себя. До сегодняшнего дня было много попыток оказать давление на Азербайджана, но все они оказались тщетными", - сказал Орудж.

Отметим, что на основе подготовленной четвертого сентября структурой под названием Проект отчета по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) публикации, пятого сентября на сайте BBC News был опубликован материал под заголовком Azerbaijan 'operated secret $3bn secret slush fund" (Азербайджан управлял тайным грязным фондом стоимостью 3 миллиарда долларов), а также связанная с этим вопросом статья в газете The Guardian.

Вслед за этим в газете Washington Post были опубликованы две антиазербайджанские статьи под заголовками «French journalists in court accused of defaming Azerbaijan» и «In Azerbaijan, some journalists get free apartments. Others get jail cells».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев)