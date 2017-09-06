Muğla'da çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyor

2017-09-06 22:09 | www.trend.az | 2

Muğla'nın Menteşe ilçesi orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının yerleşim yerlerine sıçradı. Alevlerin tehdit ettiği 136 haneli Zeytinköy Mahallesi jandarma ve Orman Müdürlüğü ekiplerince boşaltıldı. 40'a yakın ev yandı.

Muğla’da saat 14.25 sıralarında çıkan orman yangını devam ediyor. Menteşe Mahallesi Zeytinköy Mahallesi ile Dağpınar Mahallesi arasında başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Muğla merkez ilçe Menteşe'ye bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde çıkan orman yangın alanına 4 amfibik uçak, 7 helikopter, 37 arazöz ve 2 dozer sevk edildi.

MAHALLEDE EVLER BOŞALTILDIYOR

Rüzgar nedeniyle elevler yerleşim yerlerine doğru ilerledi. Zeykinköy Mahallesi'ndeki evler ve hayvan damları boşaltılmaya başlandı. Alevler kısa sürede köye ulaştı.

BÖGEYE ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

Köyün boşaltılması için yapılan anonslara rağmen bazı vatandaşlar evlerinden ayrılmak istemedi. Köyde onlarca ev yanarken yaralanan bazı vatandaşlar ise ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. Evleri yanan köylüler sinir krizi geçirdi.Bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Köylüler de söndürme çalışmalarına kazma küreklerle destek veriyor.

Kaynak: Milliyet