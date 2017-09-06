США отправят в Афганистан дополнительные войска

2017-09-06 22:45 | www.oxu.az | 3

США дополнительно направят в Афганистан 3,5 тысячи военнослужащих, доведя общее число контингента до 14,5 тысячи военных, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее об увеличении американского контингента в Афганистане заявлял министр обороны США Джеймс Мэттис, при этом не сообщал о точном числе войск, следуя новой концепции Белого дома о неразглашении подобной информации.

По данным агентства, о точном числе военнослужащих стало известно после общения Мэттиса с конгрессменами в среду.

Ранее президент США Дональд Трамп предоставил главе Пентагона право самостоятельно увеличивать численность контингента в пределах 4 тысяч человек.

США и их союзники с 2001 года проводят в Афганистане операции против боевиков движения «Талибан», а также против группировки «Исламское государство». Также военные США оказывают помощь местным силам безопасности, оснащая и обучая их. Максимальной численности в 100 тысяч военнослужащих американский контингент достиг в 2011 году. За время операции США потеряли в Афганистане более 2,3 тысячи человек убитыми и свыше 17 тысяч ранеными.

С.Б.

