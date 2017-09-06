Трое грузинских военных получили ранения в результате теракта в Афганистане

2017-09-06 23:20 | www.apa.az | 3

Трое грузинских военнослужащих получили ранения в результате теракта на территории авиабазы "Баграм" в Афганистане.

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», об этом сообщает минобороны Грузии.

"Состояние одного из раненных, старшего лейтенанта Ивери Буадзе тяжелое. В настоящее время ему проводят операцию в госпитале базы "Баграм", - сообщает министерство.

Более 800 грузинских военнослужащих продолжают участвовать в операции НАТО "Решительный партнер" в Афганистане.