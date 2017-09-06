Землетрясение в Грузии ощущалось в Азербайджане – ОБНОВЛЕНО

2017-09-06 23:18 | www.oxu.az | 3
Сегодня в 21:43 на границе Грузии с Азербайджаном было зарегистрировано землетрясение.
Как сообщили Oxu.Az в Республиканском центре сейсмологической службы, магнитуда землетрясения составила 4.1, глубина – 17 километров. Эпицентр подземных толчков находился на территории Грузии.
Землетрясение ощущалось в населенных пунктах.
22:28
В северо-западном регионе Азербайджана зарегистрировано землетрясение.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, подземные толчки произошли в 21:45 по местному времени.
Землетрясение ощущалось в Загатальском и Гахском районах.