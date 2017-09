Дезинформация в западных СМИ преследует цель нарушить стабильность в Азербайджане - политолог

2017-09-06 23:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - За дезинформацией в западных СМИ о, якобы, фактах коррупции в Азербайджане стоят попытки враждебных сил нарушить стабильность в стране. Об этом Trend в среду сказал депутат Милли Меджлиса (парламента), главный редактор газеты "Ени Азербайджан", политолог Хикмет Бабаоглу.

Отметив, что авторитет Азербайджана растет день ото дня, Бабаоглу сказал, что Азербайджан реализует глобальные проекты, делает все необходимое для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Подобная независимая позиция, которая опирается на национальные интересы, не удовлетворяет некоторые проармянские, исламофобские круги.

Поэтому они, периодически распространяя дезинформацию, пытаются нанести ущерб международному имиджу Азербайджана, сказал он.

Депутат отметил, что Армения при помощи подобной дезинформации пытается откинуть на второй план факт оккупации ею азербайджанских земель.

Отметим, что на основе подготовленной четвертого сентября структурой под названием Проект отчета по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) публикации, пятого сентября на сайте BBC News был опубликован материал под заголовком Azerbaijan 'operated secret $3bn secret slush fund" (Азербайджан управлял тайным грязным фондом стоимостью 3 миллиарда долларов), а также связанная с этим вопросом статья в газете The Guardian.

Вслед за этим в газете Washington Post были опубликованы две антиазербайджанские статьи под заголовками «French journalists in court accused of defaming Azerbaijan» и «In Azerbaijan, some journalists get free apartments. Others get jail cells».

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева)