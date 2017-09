Одной из главных причин активизации антиазербайджанских сил является независимая политика Азербайджана - эксперт

БАКУ /Trend/ - Одной из главных причин активизации в последнее время антиазербайджанских сил посредством политизированных НПО, правозащитных организаций и медиа-структур является проводимая Азербайджаном независимая политика на международной арене, его растущее влияние.

Об этом Trend в среду сказал политический эксперт Бахруз Гулиев, комментируя «отчет» структуры под названием The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP - Проект отчета по исследованию коррупции и организованной преступности) и распространенные в некоторых зарубежных СМИ на основе этого «отчета» публикации.

По его словам, именно решительная и независимая политика является чертой, резко отличающей Азербайджан от ряда постсоветских стран, превратившихся в марионеток.

"И этот фактор начинает раздражать эти настроенные против Азербайджана центры. Стоит отметить, что в основе деятельности многих из них стоит финансовая помощь армянского лобби. В то же время в таких вопросах часто фигурирует имя отличающегося своими империалистическими интересами Джорджа Сороса, чей офис какое-то время функционировал в Азербайджане, но потом по известным причинам был закрыт. Этот человек, организуя искусственные цветные революции в ряде бывших союзных республик, создавал условия для проведения в них Западом своей закулисной политики. OCCRP, BBC News, The Guardian, Washington Post, France 2, "Репортёры без границ" неспроста присоединились к грязным кампаниям против Азербайджана. За этим также стоит Сорос. Потому что ни он, не поддерживающие его политические силы до сих пор не смогли реализовать в независимом Азербайджане свои интересы. Теперь посредством этого "отчета" OCCRP, носящего шантажный характер, он своеобразно мстит Азербайджану. Однако его попытки и на этот раз по целому ряду причин не дадут результатов", - сказал Гулиев.

Политический эксперт отметил, что, если OCCRP действительно являлась бы структурой, так рьяно ратующей за справедливость, то она бы довела в своем отчете до общественности правду о нагорно-карабахском конфликте, о более чем миллионе азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, изгнанных из родных земель, о грязных делах коррумпированной правящей верхушки Армении, проворачиваемых на оккупированных азербайджанских территориях.

Эксперт считает, что игры Сороса, армянского лобби никогда не дадут результатов.

"В Азербайджане существует единство народа и власти, опирающееся на доверие Президенту, государственной политике, и это единство нарушает планы и рушит мечты этих коварных сил относительно нашей страны", - сказал Гулиев.

Отметим, что на основе подготовленной четвертого сентября структурой под названием Проект отчета по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) публикации, пятого сентября на сайте BBC News был опубликован материал под заголовком Azerbaijan 'operated secret $3bn secret slush fund" (Азербайджан управлял тайным грязным фондом стоимостью 3 миллиарда долларов), а также связанная с этим вопросом статья в газете The Guardian.

Вслед за этим в газете Washington Post были опубликованы две антиазербайджанские статьи под заголовками «French journalists in court accused of defaming Azerbaijan» и «In Azerbaijan, some journalists get free apartments. Others get jail cells».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев)