Теракт в Афганистане: Ранены грузинские военные

2017-09-06 23:40 | www.oxu.az | 3

Министерство обороны Грузии заявило, что трое грузинских военнослужащих получили ранения в результате теракта на территории авиабазы Баграм в Афганистане, передает Oxu.Az со ссылкой на RT.

«Состояние одного из раненых - старшего лейтенанта Ивери Буадзе, тяжёлое. В настоящее время ему делают операцию в госпитале базы Баграм», — говорится в сообщении на сайте минобороны.

Отмечается, что пострадавшим миротворцам проводят интенсивную терапию в госпитале базы военной авиации.

Напомним, что сегодня террорист-смертник совершил подрыв у одного из входов на американскую авиабазу Баграм в провинции Парван в центральной части Афганистана

С.Б.

