Вынесен приговор няне, насмерть усыпившую младенца

2017-09-07 00:11 | www.oxu.az | 3

Няня из американского штата Огайо, давшая восьмимесячному младенцу смертельную дозу снотворного, приговорена к 15 годам тюрьмы.

Как передает Oxu.Az, об этом в среду, 6 сентября, сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в 2016 году в городе Коламбус. 45-летняя Лори Конли (Lori Conley) осталась с маленьким Хаддиксом Малки. Чтобы мальчик заснул, женщина дала ему взрослую дозу препарата «Бенадрил». Увидев, что ребенок потерял сознание, она вызвала службу спасения.

Конли заявила, что не имела намерения причинить мальчику вред, и это был единственный случай, когда она дала ему этот медикамент. Последнее заявление вызвало сомнения у судьи Джули Линч.

Бенадрил — лекарственный препарат, обладающий антиаллергическим и седативным эффектами. Выпускается в форме таблеток, спрея, мазей и сиропа. Имеет множество побочных эффектов, в сочетании со многими лекарственными препаратами становится опасным.

С.Б.

