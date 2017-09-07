ФИФА постановила переиграть матч отбора ЧМ-2018 – ВИДЕО

2017-09-07 01:25 | www.oxu.az | 3
Международная федерация футбола (ФИФА) постановила переиграть матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года, который пройдёт в России, между сборными Южно-Африканской Республики и Сенегала.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает официальный сайт организации.
Поединок состоялся 12 ноября 2016 года и завершился победой команды ЮАР со счётом 2:1. Первый мяч во встрече южноафриканские футболисты забили с пенальти, за назначение которого арбитр из Ганы Джозеф Лэмпти был пожизненно отстранён от судейства.
Переигровка состоится во время ноябрьского окна для международных матчей. Точная дата будет назначена позже.