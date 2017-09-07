России запретили участвовать в ЧМ-2017 по тяжелой атлетике

2017-09-07 01:55 | www.oxu.az | 2

Сборная России по тяжелой атлетике пропустит чемпионат мира-2017 в Анахайме (США) из-за допинговых нарушений.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает портал insidethegames.biz.

Отмечается, что спортивные чиновники запретили участвовать девяти командам, среди которых еще два фаворита — сборные Казахстана и Китая.

Соревнования состоятся в конце ноября — начале декабря. Мужская сборная США в рамках мировых чемпионатов не выигрывала золотых медалей с 1997 года.

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен в 2016 году опубликовал доклад о применении допинга российскими спортсменами. Сообщалось, что тысячи представителей 30 видов спорта были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных турнирах, в том числе Олимпийских играх 2014 года в Сочи. По информации канадского профессора, государство знало и поддерживало функционирование системы, скрывавшей от общественности пробы отечественных спортсменов.

С.Б.

