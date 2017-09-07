Президент подписал указ об обеспечении деятельности Госагентства по обязательному медстрахованию

2017-09-07 02:28 | www.apa.az | 2

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию.

Как сообщает АПА, cогласно указу, полномочия учредителя Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию возлагаются на президента Азербайджана и само Агентство.

Первичный уставный фонд Агентства будет сформирован за счет средств госбюджета и составит 4 миллиона манатов.

С целью осуществления руководства деятельностью Агентства создается правление Агентства. Со дня государственной регистрации Агентства имущество, находящееся на балансе Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию при Кабинете министров, передается на баланс Агентства.