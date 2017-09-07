Число жертв урагана в Техасе достигло 70 человек

2017-09-07 02:37 | www.oxu.az | 3

Число жертв урагана «Харви» в Техасе достигло как минимум 70 человек, передает Oxu.Az со ссылкой на агентство Associated Press (AP).

Ранее сообщалось о 60 погибших.

Как отмечается, факты гибели людей в связи с ураганом зафиксированы в 13 округах штата, причем по меньшей мере 30 человек погибли в округе Харрис.

В ночь на 26 августа на американский штат Техас обрушился ураган «Харви». Он стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган «Катрина», который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в штате Луизиана.

C.Б.

