Нетаньяху рассказал о налаживании тесных связей с Азербайджаном

2017-09-07 02:36 | www.trend.az | 3

БАКУ/ Trend/ - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на приеме в МИД по случаю предстоящих еврейских праздников, заявил о налаживании тесных связей Израиля с другими странами, передают местные СМИ.

По его словам, раньше не было никаких реальных контактов с Китаем, Индией или Японией, не говоря уже о таких мусульманских странах, как Азербайджан и Казахстан.

Однако за последние два года эта ситуация изменилась и выстроены тесные связи между Израилем и этими странами, сказал он.