В Северной Осетии нейтрализовали боевиков ИГИЛ

2017-09-07 02:56 | www.oxu.az | 4

Нейтрализованные в Северной Осетии боевики присягнули на верность ИГИЛ и готовились совершить ряд терактов, сообщил Национальный антитеррористический комитет России, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Была получена информация о нахождении на территории Республики Северная Осетия — Алания членов законспирированной ячейки — приверженцев радикальной идеологии, которые присягнули на верность МТО ИГИЛ и готовились совершить ряд преступлений террористической направленности, в том числе нападения на сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

«В результате принятых мер трое бандитов были блокированы на участке местности в районе Суаргомского ущелья. На законное требование сотрудников правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям они открыли огонь из автоматического оружия. В ходе скоротечного боя преступники были нейтрализованы», — отметили в НАК.

С.Б.

