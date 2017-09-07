Госдеп: “Обыски в российском генконсульстве в Сан-Франциско не проводились”

2017-09-07 03:29 | www.apa.az | 3

Обыски в российском генконсульстве в Сан-Франциско не проводились.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель госдепартамента США.

"Обвинения со стороны российского правительства, в том числе, что официальные лица США обыскивали или повредили генеральное консульство в Сан-Франциско или какие-либо другие здания, являются ложными", - заявил представитель госдепартамента.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американские спецслужбы провели обыски в консульстве.