Число жертв урагана на заморских землях Франции выросло до 6 человек - ОБНОВЛЕНО

2017-09-07 04:08 | www.apa.az | 4

Число погибших в результате урагана "Ирма" на французских заморских территориях Сен-Бартелеми и Сен-Мартен увеличилось до шести.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, анее сообщалось, что в регионе в результате стихии погибли два человека.

"Мы зафиксировали шесть смертельных случаев", - сказал префект региона Эрик Мэр на пресс-конференции, отметив, что это не окончательные данные.

В результате урагана французские заморские территории остались без электричества. Сообщалось о наводнении и разрушении части префектуры Сен-Мартен и имущества жителей, в частности, ветер cнес кровли домов.

Ураган "Ирма" уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

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Два человека погибли и двое получили тяжелые травмы на французских островах Сен-Мартен и Сен-Бартелеми в Карибском море во время прохождения урагана "Ирма".

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», об этом сообщила в среду министр по делам заморских территорий Франции Анник Жирарден.

Ураган "Ирма" уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.