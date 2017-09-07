Ученые открыли опасное свойство аспирина

2017-09-07 04:44 | www.trend.az | 3

Группа американских исследователей обнаружила опасное свойство аспирина, передает РИА Новости со ссылкой на издание Journal of the Royal Society Interface.

Прием ацетилсалициловой кислоты, также широко известной под торговой маркой "Аспирин”, как установили ученые, хоть и замедляет развитие злокачественных новообразований толстого кишечника, однако вместе с этим увеличивает эволюционный потенциал опухолевых клеток. Из-за этого последние претерпевают мутации по сравнению с клетками опухолей, не подвергавшихся воздействию препарата.

Таким образом, из-за аспирина увеличивается доля раковых клеток, устойчивых к лекарственным средствам.

Авторы исследования пришли к подобным выводам в ходе лабораторных экспериментов in vitro. Теперь ученые планируют проверить результаты in vivo.