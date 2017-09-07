Туркменистан и Россия обсудили приоритетные вопросы двустороннего взаимодействия

2017-09-07 07:17 | www.trend.az | 3

АШХАБАД / Trend / - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял заместителя председатеоя правительства Российской Федерации Сергея Приходько, сообщает государственное агентство Туркмен довлет хабарлары.

Как было отмечено, в России высоко ценят дружественные отношения с Туркменистаном, придавая большое значение всемерному углублению межгосударственного взаимодействия.

Президент Туркменистана констатировал традиционно дружественный характер межгосударственного диалога, выстраиваемого на принципах конструктивного равноправного сотрудничества.

В ходе встречи глава государства и российский вице-премьер обсудили приоритетные вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. В этой связи отмечалась продуктивность деятельности Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству.

В завершение встречи Президент Гурбангулы Бердымухамедов и Сергей Приходько вновь подтвердили приверженность двух стран курсу, нацеленному на всемерное укрепление традиционных туркмено-российских связей, дальнейшее продвижение двустороннего сотрудничества.

Приходько также был принят в Министерстве иностранных дел, где состоялся конструктивный обмен мнениями по приоритетным направлениям развития межгосударственного сотрудничества.

(Автор: Гусейн Гасанов)