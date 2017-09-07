Энергетическое сотрудничество между ЕС и Азербайджаном выходит за рамки «Южного газового коридора» - Шефчович (эксклюзив)

2017-09-07 08:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Энергетическое сотрудничество между Европейским союзом (ЕС) и Азербайджаном выходит за рамки проекта «Южный газовый коридор», сказал в среду Trend вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович.

«Азербайджан является важным энергетическим партнером ЕС, который в настоящее время обеспечивает около пяти процентов спроса стран ЕС на нефть», -сказал Шефчович, отметив также ключевую роль страны в поставках газовых ресурсов Каспийского региона на рынок ЕС через «Южный газовый коридор».

«Однако энергетическое сотрудничество между ЕС и Азербайджаном выходит за рамки «Южного газового коридора», охватывая сферу возобновляемых источников энергии и взаимодействие в повышении энергоэффективности», - сказал вице-президент.

Кроме того, Шефчович отметил, что, несмотря на то, что географически Энергетический союз охватывает только страны ЕС, в то же время, он выходит далеко за границы ЕС.

«Энергетическая безопасность ЕС тесно связана с соседними странами и поэтому сотрудничество имеет жизненно важное значение. Мы расширяем энергетический рынок ЕС в соседние страны через Энергетическое сообщество, а также в страны Южного Средиземноморья, обеспечивая тем самым эффективную реализацию норм ЕС в сфере энергетики, способствуя реформам энергетического рынка и стимулированию инвестиций в энергетический сектор. Цель заключается в обеспечении более тесной интеграции энергетических рынков ЕС и Энергетического сообщества», - добавил Шефчович.

Отметим, что "Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проекта "Южный газовый коридор". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства трубопроводов TANAP и ТАР. Первый газ в Европу по "Южному газовому коридору" планируется поставить к 2020 году.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn