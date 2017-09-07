Нетаньяху о налаживании тесных связей с Азербайджаном

2017-09-07 09:09 | www.oxu.az | 6

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху рассказал о налаживании тесных отношений с Азербайджаном, большинство населения в котором составляют мусульмане.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report израильский премьер, выступая на приеме в МИД по случаю предстоящих еврейских праздников, заявил о налаживании тесных связей Израиля с другими странами.

По его словам, раньше не было никаких реальных контактов с Китаем, Индией или Японией, не говоря уже о таких мусульманских странах, как Азербайджан и Казахстан.

С.Б.

