Нетаньяху о налаживании тесных связей с Азербайджаном

2017-09-07 09:09 | www.oxu.az | 6
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху рассказал о налаживании тесных отношений с Азербайджаном, большинство населения в котором составляют мусульмане.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report израильский премьер, выступая на приеме в МИД по случаю предстоящих еврейских праздников, заявил о налаживании тесных связей Израиля с другими странами.
По его словам, раньше не было никаких реальных контактов с Китаем, Индией или Японией, не говоря уже о таких мусульманских странах, как Азербайджан и Казахстан.