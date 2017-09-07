«Челси» применил скидку для болельщиков «Карабаха»

2017-09-07 09:18 | www.oxu.az | 6

«Челси» поможет азербайджанским болельщикам, которые планируют поддержать команду в гостевом матче Лиги чемпионов в Лондоне.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, Лондонский клуб снизил цену на пакет услуг, включающий в себя перелет, трансфер и ночь в 4-звездочном отеле.

Стоимость такого пакета составит 359 фунтов (470.89 долларов).

На данный момент неизвестно, сколько будут стоить билеты на сам матч. Их стоимость будет добавлена к стоимости пакета.

Матч «Карабах» – «Челси» состоится 22 ноября 2017 года.

Э.А.

